Копитар сравнялся с Гретцки по голам за «Лос-Анджелес»
Форвард «Лос-Анджелеса»
Анже Копитар открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:6).
На третьей минуте игры 29-летний словенец забросил свою 246-ю шайбу в составе «королей». Это позволило ему сравняться с Уэйном Гретцки, с которым он теперь делит шестое место в списке лучших снайперов в истории клуба.
Копитар проводит 11-й сезон за «Кингс». Самым результативным стал для него сезон 2009/2010, когда он забил 34 гола. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 15 (3+12) очков в 23 матчах.
Напомним, Гретцки выступал за «Лос-Анджелес» в 1988-1996 годах. Лучшим снайпером в истории «королей» остается Люк Робитайл (557 голов).
Матч
Баффало - Лос-Анджелес - 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)
Голы:
Копитар (Льюис, Маззин), 3:00 (0:1). Картер (Тоффоли, Форборт), 27:34 (0:2). О'Райлли Р. (Ристолайнен), 29:31 (1:2). Айкел (Моулсон, Окпосо), 33:36 (2:2). Джионта (Ларссон, Фолк), 33:48 (3:2). Айкел (Моулсон, Окпосо), 35:44 (4:2). Картер 44:03 (4:3). Кейн (Окпосо, Айкел), 55:42 (5:3). Рейнхарт (Ристолайнен), 59:34 (6:3 - п.в.).
Место и дата
14 декабря 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция