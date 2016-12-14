Копитар сравнялся с Гретцки по голам за «Лос-Анджелес»

Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:6).

На третьей минуте игры 29-летний словенец забросил свою 246-ю шайбу в составе «королей». Это позволило ему сравняться с Уэйном Гретцки, с которым он теперь делит шестое место в списке лучших снайперов в истории клуба.

Копитар проводит 11-й сезон за «Кингс». Самым результативным стал для него сезон 2009/2010, когда он забил 34 гола. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 15 (3+12) очков в 23 матчах.

Напомним, Гретцки выступал за «Лос-Анджелес» в 1988-1996 годах. Лучшим снайпером в истории «королей» остается Люк Робитайл (557 голов).