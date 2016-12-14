Плэтт вернулся в ЦСКА

Форвард Джефф Плэтт снова стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 31-летнего нападающего рассчитан до конца сезона 2017/2018.

Плэтт выступал за ЦСКА в сезоне 2015/2016 и набрал 35 (21+14) очков в 55 матчах регулярного чемпионата, а также 10 (6+4) очков в 12 матчах плей-офф.

Начало нынешнего сезона белорусский форвард канадского происхождения провел в SHL (Швеция), где играл за «Векше» и отметился 15 (10+5) очками в 25 матчах.

Напомним, Плэтт приехал в КХЛ в первом сезоне лиги. Он выступал за минское «Динамо» (2009-2013), «Локомотив» (2013-2015) и ЦСКА (2015-2016).