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Стал известен соперник Хабиба Нурмагомедова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дана Уайт и Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дана Уайт и Тони ФергюсонИсточник: Twitter.com

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон сообщил, что следующий бой он проведет против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я согласился драться с тобой, Хабиб. Теперь нам нужно согласовать условия», – написал Фергюсон на своей странице в Twitter.

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Отметим, что Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Нурмагомедов прокомментировал заявление Тони Фергюсона

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