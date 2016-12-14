Стал известен соперник Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дана Уайт и Тони Фергюсон Источник: Twitter.com

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон сообщил, что следующий бой он проведет против россиянина Хабиба Нурмагомедова.



«Я согласился драться с тобой, Хабиб. Теперь нам нужно согласовать условия», – написал Фергюсон на своей странице в Twitter.

I Agreed To Fight You, Now Need To Agree On Terms... Ball Is In Their Court. Sounds Like They Don't Want You To Lose Bud. https://t.co/F4cl96K5Mk — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 14 декабря 2016 г.

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Отметим, что Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Нурмагомедов прокомментировал заявление Тони Фергюсона