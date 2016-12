Стал известен соперник Хабиба Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон сообщил, что следующий бой он проведет против россиянина Хабиба Нурмагомедова.



«Я согласился драться с тобой, Хабиб. Теперь нам нужно согласовать условия», – написал Фергюсон на своей странице в Twitter.

I Agreed To Fight You, Now Need To Agree On Terms... Ball Is In Their Court. Sounds Like They Don't Want You To Lose Bud. https://t.co/F4cl96K5Mk