Нобель Арустамян: Семак – главный кандидат на пост тренера «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что тренер «Зенита» Сергей Семак близок к тому, чтобы возглавить «Уфу».

«Сергей Семак – главный кандидат на пост тренера «Уфы». Стороны близки к подписанию контракта. Переговоры находятся в финальной стадии», – написал Арустамян в твиттере.

Сергей Семак - главный кандидат на пост тренера Уфы. Стороны близки к подписанию контракта. Переговоры находятся в финальной стадии. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) December 14, 2016

Напомним, начало нынешнего сезона «Уфа» провела под руководством Виктора Гончаренко, который в понедельник возглавил ЦСКА.

Семак был ассистентом в «Зените» у Лучано Спаллетти, Андре Виллаша-Боаша, а сейчас входит в тренерский штаб Мирчи Луческу.

Также Семак работал в сборной России ассистентом Фабио Капелло и Леонида Слуцкого.

После 17 туров «Уфа» набрала 25 очков и занимает 17-е место.