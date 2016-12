Нурмагомедов прокомментировал заявление Тони Фергюсона

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опроверг заявление представителя США Тони Фергюсона, который ранее заявил, что будет драться с россиянином на следующем турнире UFC.



«Хватит играть. Ты сказал президенту UFC, что хочешь драться со мной, но твой менеджер не отвечает на звонки. С меня хватит, не хочу больше это обсуждать», – написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

Stop playing games. You told @danawhite you want the fight your manger not answering the phone let's keep I'm done no more taking https://t.co/2aMr5UCpIR