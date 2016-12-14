ЦСКА намерен арендовать Мусу

ЦСКА рассматривает вариант аренды бывшего форварда команды Ахмеда Мусы, который с лета 2016 года выступает за «Лестер», сообщают «Известия».

«Одним из кандидатов для усиления команды является Ахмед Муса, – приводят «Известия» слова источника в клубе. – У нигерийца не получается закрепиться в основе английского «Лестера», а в ЦСКА он совершенно точно стал бы ключевым игроком стартового состава.

Этот вариант является приоритетным. Не секрет, что команда на сегодняшний день не располагает финансовыми возможностями для приобретения высококачественного форварда, так что аренда проверенного нападающего, который здорово выступал за клуб, – лучший выход из сложившейся ситуации».

Напомним, Муса выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах и забил 54 гола в 164 матчах.

8 июля «Лестер» объявил о трансфере нигерийца за рекордные для клуба 16,6 миллиона фунтов. Однако в нынешнем сезоне 24-летний форвард забил лишь два гола в 12 матчах.

Муса не выходит в стартовом составе «лисов» в премьер-лиге с 6 ноября.

По информации «Известий», возможная аренда Мусы может обойтись ЦСКА в сумму порядка 500 тысяч долларов.