Пако Алькасер: Гол, забитый в товарищеском матче, придаст мне уверенности

Форвард «Барселоны» Пако Алькасер оценил свое положение в каталонском клубе, а также поделился эмоциями после матча с катарским клубом «Аль-Ахли», в котором подопечные Луиса Энрике победили со счетом 5:3.



«Конечно, я рад забить первый гол за свой новый клуб. Очень хотел это сделать. Луис Энрике уже сказал мне, что я работаю хорошо. Надеюсь, это поможет команде. Мне очень нужен был гол. Мяч, забитый в ворота «Аль-Ахли», придаст мне уверенности.



Каждому игроку, который приходит в новую команду, нужно время для адаптации», – приводит слова Алькасера Goal.

Напомним, Алькасер перешел в «Барселону» из «Валенсии» минувшим летом. В нынешнем сезоне испанец провел во всех турнирах 11 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.