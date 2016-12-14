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«Уфа»: Новым наставником команды станет российский специалист

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, кто может заменить в команде Виктора Гончаренко, который недавно возглавил московский ЦСКА.

«Мы ведем переговоры с одним человеком, это российский специалист. Даже если мы договоримся в ближайшее время, объявлять будем не раньше 25 декабря», – цитирует Газизова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на пост наставника команды руководство клуба рассматривает Сергея Семака, который на данный момент входит в тренерский штаб «Зенита».


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