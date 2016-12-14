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Вячеслав Колосков: Санкции и провальный Евро меркнут по сравнению с тем, что было сделано на Олимпиаде

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Почетный президент РФС и помощник президента ОКР Вячеслав Колосков подвел спортивные итоги 2016 года.

«На фоне той предвзятости, которая есть сегодня в мире по отношению к российскому спорту, очень порадовали атлеты, выступившие в Рио. Все остальное – санкции и даже провальный для нас чемпионат Европы по футболу – меркнет по сравнению с тем, что было сделано на Олимпиаде.

Команда поехала в усеченном составе, целые виды спорта для нас отсутствовали. Весь скандал напрямую был связан с политической обстановкой и никакого отношения к спорту не имел вообще. Но я верю, что всему есть предел. Можно надеяться, что в следующем году хуже уже не будет», – сказал Колосков в интервью «Собеседнику».

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