Президент «Атлетико Паранаэнсе»: Ведем переговоры с «Зенитом» по Эрнани
Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе»
Эрнани Азеведо Жуниор может подписать контракт с «Зенитом», сообщает Gazeta a Povo.
Сумма трансфера игрока составит 8
миллионов евро. Информацию о переговорах клубов подтвердил президент бразильцев
Луис Саллим Эмед.
– Идут переговоры. Пока не могу
сказать, что они завершены, – цитирует Эмеда Gazeta a Povo.
Напомним, контракт Эрнани с «Атлетико Паранаэнсе»
действует до лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие
в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну результативную
передачу.
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