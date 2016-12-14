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Андрей Канчельскис: «Бавария» просто порвет «Арсенал», да и все

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о шансах лондонского «Арсенала» на победу в чемпионате Англии, а также дал прогноз на матч «пушкарей» с мюнхенской «Баварией», который состоится в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Арсеналу» часто не везет с жеребьевками 1/8 финала Лиги чемпионов. Да, «канониры» пытаются играть в красивый футбол, но против «Баварии» у них нет шансов. «Бавария» просто порвет «Арсенал», да и все.

Что касается выступления «Арсенала» в рамках английской Премьер-лиги, то ничего нового и откровенного на этот счет я вам не скажу. «Канониры» не выиграют в этом сезоне чемпионат Англии и займут привычное для себя 3-е или 4-е место. Каждый раз на протяжении уже 8-10 лет «Арсенал» в концовке Премьер-лиги сдает и набирает мало очков для выигрыша титула. И если тренерский штаб лондонцев не хочет что-то менять в тренировочном процессе команды, то так оно дальше и будет продолжаться», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».

«В предвкушении дуэли с Озилом». Как «Бавария» отреагировала на жеребьевку ЛЧ


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