«Зенит» подпишет контракт с бразильцем Эрнани

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани близок к подписанию контракта с «Зенитом». Сумма трансфера может составить восемь миллионов евро.

22-летний бразилец, выступающий на позиции опорного и центрального полузащитника, во вторник вылетел в Россию для согласования последних деталей контракта. Ожидается, что соглашение может быть подписано в четверг.

В сезоне 2016 Эрнани забил шесть голов и сделал одну голевую передачу в 30 матчах чемпионата. Также на его счету восемь желтых карточек.

В 2011 году в составе юношеской сборной Бразилии Эрнани выиграл чемпионат Южной Америки (U17).