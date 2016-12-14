Арсен Венгер: Мы сдержали Лукаку, но пропустили от двух защитников

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Эвертона» (1:2) в матче 16-го тура премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

«В матче было много борьбы, и эти единоборства нарушили нашу игру. Но в этом поражении есть и доля невезения с нашей стороны.

В первом тайме у нас были моменты, особенно опасный у Месута Озила. «Эвертон» здорово защищался, для них этот матч был сродни кубковому. В итоге мы пропустили голы от двух защитников. Не думаю, что мы заслужили поражение, но нас поймали двумя ударами головой. Думаю, в первом голе есть наша вина, а второй был забит после розыгрыша углового.

Мы сдержали Ромелу Лукаку, но нам забили два защитника. Возможно, за них сыграло то, что они физически более крепкие.

Мы отчаянно бились, игроки отдали на поле все силы и сейчас очень расстроены», – приводит BBC слова Венгера.

Напомним, «Эвертон» одержал волевую победу благодаря голам Шеймуса Коулмэна и Эшли Уильямса.