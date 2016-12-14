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Сердар Таски: К чему болтать о чемпионстве «Спартака», когда впереди много матчей?

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Защитник московского «Спратака» Сердар Таски оценил шансы своей команды на победу в РФПЛ, а также высказался о бывшем наставнике столичного клуба Валерии Карпине.

– «Спартак»  чемпион?
– Лично я каждый год ставлю перед собой цель стать чемпионом. Но все мы помним, как долго у «Спартака» не было титулов. Надо быть осторожнее в высказываниях и продолжать вкалывать. К чему болтать о чемпионстве, когда так много игр впереди? Два-три матча без побед – и преимущество растаяло.

– Но эта команда хотя бы близка к идеальной?
– Если ты возомнил себя идеальным, то уже сделал шаг назад. Кто-то скажет, что «Барселона» показывает идеальный футбол. Но почему в таком случае они проигрывают «МанСити»?

– Скучаете по Карпину?
– Тренер Карпин – причина, по которой я перешел в «Спартак». Этот человек лично занимался моим переходом, прилетал на переговоры в Штутгарт. Мне обидно, что не удалось поработать с ним дольше. Для топ-клубов уровня «Спартака» очень важен результат, я это понимаю. Традиции и история обязывают постоянно быть наверху. Но любому тренеру нужно дать время. Примеров немного, но они есть: Венгер в «Арсенале», Фергюсон в «МЮ». Для игроков ведь смена тренера – тоже стресс, – сказал Таски в интервью еженедельнику «Футбол».

На данный момент «Спартак» под руководством Массимо Карреры занимает первое место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 40 очков. Ближайший преследователь красно-белых – «Зенит», который уступает столичному клубу 5 баллов.

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