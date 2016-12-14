Рональд Куман: Я не удивлен, что Венгер жалуется на судей
Главный тренер «Эвертона»
Рональд Куман после матча 16-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1)
отреагировал на критику судей со стороны главного тренера «канониров» Арсена
Венгера.
«Венгер и его комментарии меня не удивили. Я в третий раз подряд обыгрываю «Арсенал» дома, и во всех их поражениях были виноваты судьи. Прости «Арсенал», что мы выиграли из-за судьи», – сказал голландец.
Отметим, что Венгер раскритиковал главного арбитра матча Марка Клаттенбурга из-за назначения углового, после которого Шеймус Коулмэн сравнял счет.
«Конечно, там не было углового. Но нам приходится смириться с ошибкой судьи. Тем более она не объясняет, почему мы не выбили мяч после подачи углового.
Я расстроен мистером Клаттенбургом. Он занимал хорошую позицию, чтобы все увидеть. К тому же не в первый раз нам не везет с его решениями», – сказал Венгер.
Напомним, в первом тайме «Арсенал» вышел вперед, «Эвертон» отыгрался перед перерывом, а победный гол забил на 86-й минуте. Отметим, что в составе хозяев оба гола на счету защитников – Шеймуса Коулмэна и Эшли Уильямса.
Матч
Голы
Санчес 20 (0:1). Коулмэн 45 (1:1). Уильямс 86 (2:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Коулмэн, Гуйе, Леннон (Миральяс, 68), МакКарти (Мори, 90), Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 79)
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Озил, Коклен (Перес, 88), Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 71), Джака, Санчес, Уолкотт (Жиру, 71)
Предупреждения:
Джагелка, 18; МакКарти, 42 - Косьельни, 84
Удаления:
Джагелка, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
13 декабря 22:45, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция