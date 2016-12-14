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Рональд Куман: Я не удивлен, что Венгер жалуется на судей

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман после матча 16-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) отреагировал на критику судей со стороны главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

«Венгер и его комментарии меня не удивили. Я в третий раз подряд обыгрываю «Арсенал» дома, и во всех их поражениях были виноваты судьи. Прости «Арсенал», что мы выиграли из-за судьи», – сказал голландец.

Отметим, что Венгер раскритиковал главного арбитра матча Марка Клаттенбурга из-за назначения углового, после которого Шеймус Коулмэн сравнял счет.

«Конечно, там не было углового. Но нам приходится смириться с ошибкой судьи. Тем более она не объясняет, почему мы не выбили мяч после подачи углового.

Я расстроен мистером Клаттенбургом. Он занимал хорошую позицию, чтобы все увидеть. К тому же не в первый раз нам не везет с его решениями», – сказал Венгер.

Напомним, в первом тайме «Арсенал» вышел вперед, «Эвертон» отыгрался перед перерывом, а победный гол забил на 86-й минуте. Отметим, что в составе хозяев оба гола на счету защитников – Шеймуса Коулмэна и Эшли Уильямса.

Матч

Эвертон - Арсенал - 2:1 (1:1)

Голы

Санчес 20 (0:1). Коулмэн 45 (1:1). Уильямс 86 (2:1).

Состав

Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Коулмэн, Гуйе, Леннон (Миральяс, 68), МакКарти (Мори, 90), Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 79)

Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Озил, Коклен (Перес, 88), Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 71), Джака, Санчес, Уолкотт (Жиру, 71)

Предупреждения:

Джагелка, 18; МакКарти, 42 - Косьельни, 84

Удаления:

Джагелка, 90 - нет

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

13 декабря 22:45, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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