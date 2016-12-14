Рональд Куман: Я не удивлен, что Венгер жалуется на судей

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман после матча 16-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) отреагировал на критику судей со стороны главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

«Венгер и его комментарии меня не удивили. Я в третий раз подряд обыгрываю «Арсенал» дома, и во всех их поражениях были виноваты судьи. Прости «Арсенал», что мы выиграли из-за судьи», – сказал голландец.

Отметим, что Венгер раскритиковал главного арбитра матча Марка Клаттенбурга из-за назначения углового, после которого Шеймус Коулмэн сравнял счет.

«Конечно, там не было углового. Но нам приходится смириться с ошибкой судьи. Тем более она не объясняет, почему мы не выбили мяч после подачи углового.

Я расстроен мистером Клаттенбургом. Он занимал хорошую позицию, чтобы все увидеть. К тому же не в первый раз нам не везет с его решениями», – сказал Венгер.

Напомним, в первом тайме «Арсенал» вышел вперед, «Эвертон» отыгрался перед перерывом, а победный гол забил на 86-й минуте. Отметим, что в составе хозяев оба гола на счету защитников – Шеймуса Коулмэна и Эшли Уильямса.