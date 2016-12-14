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Евгений Левченко: Не кокориных нужно ругать, а тех, кто платит им такие деньги

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник «Витесса» и «Гронингена» Евгений Левченко высказался о размерах зарплат в российском футболе.

«Не кокориных нужно ругать, а тех, кто платит им такие деньги. На самом деле мы очень сильно балуем наших футболистов этим. Убиваем мотивацию. Не может игрок в РФПЛ получать пять миллионов евро за сезон! Это несоответствие цены и качества. Но если бы мне предложили пять миллионов евро, я бы не отказался, и никто бы из критиков не отказался. Это разбазаривание средств – такого никогда не произошло бы в Испании или Англии. Бывают осечки, но если клуб тратит на футболиста большие деньги, то уверен на миллион процентов, что этот парень заиграет.

К сожалению, у нас на трансферах «пилят» и фактически живут на них, поэтому Кокорин – лишь часть системы, и не его в этом вина. Он же не придет и не скажет: «Не платите мне эти деньги!» Он просто делает свое дело, насколько может, а вот те люди, которые за это платят, разбрасываются деньгами», – сказал Левченко в интервью изданию «Спорт день за днем».

Напомним, Левченко выступал в Голландии с 1996 по 2009 годы, играл в «Сатурне» (2009-2010), после чего вернулся в Голландию в «Виллем II», а завершил карьеру в 2012 году в «Аделаида Юнайтед».

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