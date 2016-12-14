Сергей Шишкарев: Я не дам Трефилова в обиду

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о методах работы главного тренера сборной России Евгения Трефилова.

«На определенном этапе Трефилов перегнул, сорвался в определенной степени. Я не оправдываю его поведение. Но я не дам его в обиду. Очень много завистников у него, людей, которые выхватывают что-то из контекста. Не надо забывать, что Трефилов вопреки сделал победу на Олимпиаде, а не благодаря. Он сплотил сборную, заставил их играть, научил их играть. Нельзя не уважать его достижения», – приводит «Р-Спорт» слова Шишкарева.

Напомним, во вторник Россия сыграла вничью с Данией (26:26) на чемпионате Европы в Швеции и лишилась шансов на выход в полуфинал.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча