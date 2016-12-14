Анна Вяхирева: В матче с Данией в кои-то веки была битва с нашей стороны

Правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева после ничьей с Данией (26:26) на чемпионате Европы в Швеции прокомментировала результат команды на турнире.

«Мы ехали на чемпионат Европы с желанием забраться как можно выше. Конечно, мы убиты после такого результата на турнире. Мы очень, очень расстроены. В матче с Данией в кои-то веки была битва с нашей стороны. Мы боролись, бились. В каждой войне должна быть холодная голова, но у нас сегодня ее не было. Мы совершили очень много потерь», – приводит «Р-Спорт» слова Вяхиревой.

Напомним, ничья в матче с Данией лишила Россию шансов на выход в полуфинал.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча