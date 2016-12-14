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Вибрации на поле строящегося стадиона в Петербурге устранят с помощью домкратов

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

По заказу правительства Петербурга был разработан план, по которому строители с помощью около тысячи домкратов избавят от вибраций поле стадиона на Крестовском.

Строители укрепят металлическое основание поля, а потом подопрут его домкратами между рельсовыми путями. Планируется установить от 700 до 1200 домкратов. Помимо домкратов, ко дну основания поля установят виброгасители.

Кто будет оплачивать гашение вибраций поля стадиона на Крестовском острове, пока неизвестно.

– Для начала работ необходимо утвердить проектно-сметную документацию и определить источник финансирования, так как эти работы не входят в имеющиеся на сегодня госконтракты, – рассказали «Фонтанке» в «Метрострое».

Напомним, 2 ноября инспекторы ФИФА отметили превышенный уровень вибрации выкатного поля стадиона на Крестовском.

Строительные работы на объекте начались в 2007 году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой». 

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