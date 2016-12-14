Антонио Конте: Матч с «Сандерлендом» – серьезное испытание для менталитета «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Сандерлендом» в матче 16-го тура АПЛ.



«Это серьезное испытание для нас и для нашего менталитета. Очень важно продолжать побеждать. Мы знаем, что «Сандерленд» находится в зоне вылета, но если взять результаты пяти последних матчей, то их команда будет пятой в турнирной таблице. Они набрали 9 очков, и по этой причине важно уделить этому матчу особое внимание, быть сосредоточенными и сконцентрированными с первой минуты игры и до ее окончания», – цитирует специалиста официальный сайт лондонского клуба.



Напомним, «Челси» проведет матч с «Сандерлендом» сегодня. Игра состоится на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и стартует в 22.45 мск.

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