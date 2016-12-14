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Александр Кержаков: Не высылайте мне решение суда о лишении водительских прав «Почтой России»

Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал нарушение ПДД и возможный арест на своей странице в инстаграме.

– Я как нормальный гражданин несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя. Только у меня одна просьба — не высылайте повестку в суд, а уж тем более решение суда о лишении водительских прав, «Почтой России». Судя по всему, оно до сих пор в пути.

И всем комментаторам этой новости на разных интернет-ресурсах мои бурные аплодисменты за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж тем более – не выезжаете на полосу встречного движения.

Признаюсь, в пустыне три раза пересек двойную сплошную, развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте! Не нарушайте ПДД! – написал Кержаков в инстаграме.

Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя.Только у меня одна просьба-не высылайте повестку в суд,а уж тем более решение суда о лишении водительских прав "Почтой России",судя по всему, оно до сих пор в пути. И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах,мои бурные 👏👏👏 за то ,что никогда не нарушаете скоростной режим,а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь,в пустыне три раза пересёк двойную сплошную,развернулся под кирпич,несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте!😉 НЕ НАРУШАЙТЕ ПДД!!!!! P.S. Уведомление о решении суда я НЕ получал,к сожалению,поэтому не знал о лишении . #АК11 #дороги #правила #пустыня #safari #пдд #abudhabi #оаэ #эмираты #отдых #почтароссии

Фото опубликовано Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Напомним, 7 декабря Кержаков выехал на полосу встречного движения, после чего его остановил сотрудник полиции. Футболисту грозит срок до 15 суток ареста или 200 часов исправительных работ. В августе 2016 года его лишили водительских прав на 5 месяцев за превышение скорости.

В  2011 году Кержакова наказывали лишением прав за отказ от медосвидетельствования.

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