Александр Кержаков: Не высылайте мне решение суда о лишении водительских прав «Почтой России»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал нарушение ПДД и возможный арест на своей странице в инстаграме.

– Я как нормальный гражданин несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя. Только у меня одна просьба — не высылайте повестку в суд, а уж тем более решение суда о лишении водительских прав, «Почтой России». Судя по всему, оно до сих пор в пути.

И всем комментаторам этой новости на разных интернет-ресурсах мои бурные аплодисменты за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж тем более – не выезжаете на полосу встречного движения.

Признаюсь, в пустыне три раза пересек двойную сплошную, развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте! Не нарушайте ПДД! – написал Кержаков в инстаграме.

Напомним, 7 декабря Кержаков выехал на полосу встречного движения, после чего его остановил сотрудник полиции. Футболисту грозит срок до 15 суток ареста или 200 часов исправительных работ. В августе 2016 года его лишили водительских прав на 5 месяцев за превышение скорости.

В 2011 году Кержакова наказывали лишением прав за отказ от медосвидетельствования.