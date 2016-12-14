Александр Кержаков: Не высылайте мне решение суда о лишении водительских прав «Почтой России»
Нападающий
«Зенита» Александр Кержаков прокомментировал нарушение ПДД и возможный арест на
своей странице в инстаграме.
– Я как нормальный гражданин несу
ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю
вовремя. Только у меня одна просьба — не высылайте повестку в суд, а уж тем
более решение суда о лишении водительских прав, «Почтой России». Судя по всему,
оно до сих пор в пути.
И всем комментаторам этой новости на разных интернет-ресурсах
мои бурные аплодисменты за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж
тем более – не выезжаете на полосу встречного движения.
Признаюсь, в пустыне три раза пересек двойную сплошную,
развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в
неположенном месте! Не нарушайте ПДД! – написал Кержаков в инстаграме.
Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя.Только у меня одна просьба-не высылайте повестку в суд,а уж тем более решение суда о лишении водительских прав "Почтой России",судя по всему, оно до сих пор в пути. И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах,мои бурные 👏👏👏 за то ,что никогда не нарушаете скоростной режим,а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь,в пустыне три раза пересёк двойную сплошную,развернулся под кирпич,несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте!😉 НЕ НАРУШАЙТЕ ПДД!!!!! P.S. Уведомление о решении суда я НЕ получал,к сожалению,поэтому не знал о лишении . #АК11 #дороги #правила #пустыня #safari #пдд #abudhabi #оаэ #эмираты #отдых #почтароссии
Напомним, 7 декабря Кержаков выехал на полосу встречного движения, после чего его остановил сотрудник полиции. Футболисту грозит срок до 15 суток ареста или 200 часов исправительных работ. В августе 2016 года его лишили водительских прав на 5 месяцев за превышение скорости.
В 2011 году Кержакова наказывали лишением прав за отказ
от медосвидетельствования.