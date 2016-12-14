Россия победила Швейцарию и вышла в полуфинал Мирового кубка вызова
Юниорская сборная
России (U18) выиграла у Швейцарии (6:5 OT) в заключительном матче на групповом этапе Мирового кубка
вызова в Боннивиле (Канада) и с первого места вышла в полуфинал.
Дубль в составе сборной России сделал Андрей Свечников, также голы на счету Клима Костина, Вениамина Баранова, Алексея Липанова и Ивана Чеховича.
Полуфинальный матч с участием сборной России пройдет в ночь на 16 декабря. Соперником станет победитель четвертьфинала США – Швейцария.
Боннивиль (Канада)
Мировой кубок вызова
Групповой этап
Группа A
Швейцария – Россия –
5:6 OT (2:1, 2:2, 1:2, 0:1)
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