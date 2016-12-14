КХЛ переходит на овертаймы «3 на 3»

Совет директоров КХЛ принял решение перейти на новый формат проведения матчей после декабрьской паузы.



На проходящем сегодня в Москве совещании руководителей клубов КХЛ было принято решение перейти на формат овертаймов «3 на3». Это связано с тем, что на эти правила переходит и ИИХФ. Ранее такое правило было принято в НХЛ.



При этом овертаймы в Кубке Гагарина остаются в прежнем для плей-офф КХЛ формате – «5 на 5» по 20 минут.