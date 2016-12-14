Сергей Ковалев: Лучше ходить без пояса, чем слышать разговоры, что ты – трус

Бывший чемпион мира по версия WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев объяснил, почему он заработал на поединке с американцем Андре Уордом меньше соперника.

– Вы мало того, что выставили три титула, еще и получили гонорар меньше соперника – два млн против пяти. Не интересовались у своей команды как такое получилось?

– Это личные дела и контракты Уорда и его промоутерской компании Rock Nation. Мы не знаем, на каких условиях он находится на контракте и какие проценты получает. Я боксировал на тех условиях, которые были согласованы с моим промоутером Кэти Дувой. Это было еще вначале нашего сотрудничества и мы им довольны до сих пор. Если бы платные трансляции собрали больше денег, я бы заработал еще.

И не забывайте, что там бешеные налоги. Если ты зарабатываешь больше 700 тысяч, налог увеличивается до 48 процентов. Плюс из своего гонорара платишь менеджеру и тренеру. Там не все так красочно, как кажется на первый взгляд. Но я не жалуюсь. На еду хватает. Крыша над головой есть. Это самое главное. Я не гонюсь за деньгами, как это однажды сделал Адонис «Чикенсон» (Адонис Стивенсон, - прим. ред.). Его поманили куском пожирнее и он ушел с HBO. Сейчас он на контракте с Элом Хэймоном и боксирует с мешками. Какое мнение может быть о таком чемпионе? Лучше уж ходить без пояса, и чтобы за твоей спиной не говорили, что ты – трус.

Вот и Андре Уорд сейчас себя так ведет. Выиграв таким решением пояса… Если он реально считает себя победителем, пусть докажет в реванше. Раз уж по его словам, ему не составило труда завоевать титулы. Тогда вопросы снимутся.

Напомним, россиянин в крайнем поединке уступил своему Андре Уорду единогласным решением судей и не сумел защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.