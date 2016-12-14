День в истории. Майклу Оуэну – 37

Майкл Оуэн в составе "Ливерпуля" Источник: Twitter.com

Сегодня, 14 декабря, 37-й день рождения отмечает бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.



Знаменитый форвард начинал свою профессиональную карьеру в «Ливерпуле», сыграв за мерсисайдский клуб 276 матчей (147 голов и 7 голевых передач).

В 2004 году футболист пополнил ряды мадридского «Реала», а спустя год вернулся в чемпионат Англии, став игроком «Ньюкасла». В 2009 году Оуэн перешел в «Манчестер Юнайтед», а завершил свою карьеру в «Сток Сити».



Майкл Оуэн выигрывал чемпионат, Кубок (1) и Суперкубок Англии (1), Кубок лиги (3) а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Также англичанин выигрывал «Золотой мяч» (2001 год), вошел в список ста лучших игроков по версии ФИФА, а также признавался лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 1997/98.



На международном уровне нападающий сыграл за сборную Англии 89 матчей и забил 40 голов.