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День в истории. Майклу Оуэну – 37

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Майкл Оуэн в составе "Ливерпуля"
Майкл Оуэн в составе "Ливерпуля"Источник: Twitter.com

Сегодня, 14 декабря, 37-й день рождения отмечает бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.

Знаменитый форвард начинал свою профессиональную карьеру в «Ливерпуле», сыграв за мерсисайдский клуб 276 матчей (147 голов и 7 голевых передач).

В 2004 году футболист пополнил ряды мадридского «Реала», а спустя год вернулся в чемпионат Англии, став игроком «Ньюкасла». В 2009 году Оуэн перешел в «Манчестер Юнайтед», а завершил свою карьеру в «Сток Сити».

Майкл Оуэн выигрывал чемпионат, Кубок (1) и Суперкубок Англии (1), Кубок лиги (3) а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Также англичанин выигрывал «Золотой мяч» (2001 год), вошел в список ста лучших игроков по версии ФИФА, а также признавался лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 1997/98.

На международном уровне нападающий сыграл за сборную Англии 89 матчей и забил 40 голов.

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