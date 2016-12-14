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В следующем сезоне паузы на Евротур будут сокращены

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Совет директоров КХЛ принял нововведения на олимпийский сезон.

На проходящем сегодня в Москве совещании руководителей клубов КХЛ было принято решение о формате следующего регулярного чемпионата. Каждый клуб проведет, как и прежде 60 матчей. Чемпионат начнется в августе и закончится в марте. При этом паузы на Евротур будут сокращены с семи до пяти дней. Февральский перерыв на подготовку сборной к Олимпиаде составит 16 дней.

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