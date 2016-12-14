Мирча Луческу: Следим за двумя игроками в Румынии
Главный тренер «Зенита»
Мирча Луческу рассказал, что клуб интересуется двумя футболистами румынского «Вииторула».
- У
«Вииторула» есть два хороших игрока, мы следим за ними, - передает
слова Луческу Fanatik.ro.
По информации
румынского издания, речь идет о защитнике Ромарио Бензаре и полузащитнике
Разване Марине.
В текущем
сезоне 24-летний Бензар провел 21 матч в составе «Виитторула», отличившись один
раз, на счету 20-летнего Марина 3 мяча в 21 встрече.
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