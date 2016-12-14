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Мирча Луческу: Следим за двумя игроками в Румынии

Источник:  Fanatik.roКомментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что клуб интересуется двумя футболистами румынского «Вииторула».

- У «Вииторула» есть два хороших игрока, мы следим за ними, - передает слова Луческу Fanatik.ro.

По информации румынского издания, речь идет о защитнике Ромарио Бензаре и полузащитнике Разване Марине.

В текущем сезоне 24-летний Бензар провел 21 матч в составе «Виитторула», отличившись один раз, на счету 20-летнего Марина 3 мяча в 21 встрече.

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