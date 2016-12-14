Зинедин Зидан: Все в «Реале» понимают, что завтра нас ждет очень сложный матч

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с Америкой» рассказал о физическом состоянии своих подопечных, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча.



«Все футболисты готовы, кроме Серхио Рамоса. Я хочу, чтобы моя команда была самой сильной. У «Реала» есть много вариантов стартового состава, но суть остается прежней – мы должны быть лучше соперника.



Конечно, все в «Реале» понимают, что нас ждет сложный матч, но мы постараемся победить. Игроки немного устали, но они готовы провести матч. Тренерскому штабу не нужны месяцы на подготовку, чтобы узнать соперника. Мы обсудим некоторые детали, но борьбу никто не отменял.



Должен отметить, что нас встретили в Японии очень тепло. «Реал» не так часто отправляется так далеко от Мадрида, поэтому мы должны уделить внимание японским поклонникам нашей команды», – приводит слова французского специалиста Goal.



Напомним, «Реал» и «Америка» проведут матч в рамках полуфинала клубного чемпионата мира. Встреча состоится 15 декабря и стартует в 13:30 мск.



