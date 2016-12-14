Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Россия
Баскетбол  Зенит- : -Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки- : -Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: Все в «Реале» понимают, что завтра нас ждет очень сложный матч

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с Америкой» рассказал о физическом состоянии своих подопечных, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча.

«Все футболисты готовы, кроме Серхио Рамоса. Я хочу, чтобы моя команда была самой сильной. У «Реала» есть много вариантов стартового состава, но суть остается прежней – мы должны быть лучше соперника.

Конечно, все в «Реале» понимают, что нас ждет сложный матч, но мы постараемся победить. Игроки немного устали, но они готовы провести матч. Тренерскому штабу не нужны месяцы на подготовку, чтобы узнать соперника. Мы обсудим некоторые детали, но борьбу никто не отменял.

Должен отметить, что нас встретили в Японии очень тепло. «Реал» не так часто отправляется так далеко от Мадрида, поэтому мы должны уделить внимание японским поклонникам нашей команды», – приводит слова французского специалиста Goal.

Напомним, «Реал» и «Америка» проведут матч в рамках полуфинала клубного чемпионата мира. Встреча состоится 15 декабря и стартует в 13:30 мск.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зинедин Зидан: Роналду – без преувеличения лучший игрок в истории «Реала»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал португальца Криштиану Роналду лучшим игроком в истории клуба.Арбитр назначил пенальти в пользу «Касимы Антлерс» на клубном ЧМ после просмотра видеоповтораЯпонский клуб «Касима Антлерс» стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу.День в истории. Майклу Оуэну – 37День в истории. Майклу Оуэну – 37Сегодня, 14 декабря, 37-й день рождения отмечает бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн.Криштиану Роналду: Всегда знал, что не похож на другихКриштиану Роналду: Всегда знал, что не похож на другихНападающий «Реала» рассказал, в чем разница между первым и четвертым «Золотым мячом» и пообещал на будущий год догнать Месси.Криштиану Роналду: Если бы мы играли в одной команде с Месси, у меня было бы больше «Золотых мячей»Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что если бы играл в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси, у него было бы больше «Золотых мячей», чем у форварда «Барселоны».Рамос подарил Роналду торт в форме золотого мяча (фото)Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поздравил своего партнера по клубу Криштиану Роналду с завоеванием четвертого «Золотого мяча».Роналду более, чем в два раза опередил Месси по итогам голосования за «Золотой мяч»Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду более чем в два раза опередил лидера «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч».Криштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый разКриштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый разНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после вручения «Золотого мяча».«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»На официальной странице «Манчестер Юнайтед» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.Криштиану Роналду: Многим жертвую ради того, чтобы всегда быть лучшимНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после завоевания четвертого «Золотого мяча».«Реал» поздравил Роналду с завоеванием «Золотого мяча»На официальной странице мадридского «Реала» в Twitter появилось сообщение, посвященное нападающему «сливочных» Криштиану Роналду, который сегодня стал обладателем «Золотого мяча» по версии журнала France Football.«Золотой мяч» Роналду в картинках«Золотой мяч» Роналду в картинкахВсё, что нужно знать о том, за что 31-летнему форварду присудили приз по итогам 2016 года, – в инфографике «Советского спорта».Роналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуРоналду – Месси – 4:5. В этом году «Золотой мяч» достался португальцуПриз вернулся к истокам – лучшего футболиста мира выбирают не главные тренеры и капитаны сборных в компании журналистов, а только журналистыКриштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча»Назван обладатель золотого мяча за 2016 год. Этот приз достался нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.Марек Гамшик: «Наполи» не будет бояться Криштиану Роналду и «Реал»Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой итальянский клуб сыграет с мадридским «Реалом».Фабио Капелло: Буду болеть за «Наполи» в матче с «Реалом»Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло оценил шансы команд в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Он признался, что будет болеть за итальянский клуб.Аркадиуш Милик о матчах с «Реалом»: Ради таких моментов ты и играешь в футболФорвард «Наполи» Аркадиуш Милик прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с мадридским «Реалом».Эмилио Бутрагеньо: Помню матч против «Наполи» в 1987 году, когда за них играл МарадонаДиректор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что мадридцам предстоит сыграть с «Наполи».Скаут «Манчестер Сити» просматривал Обамеянга на матче «Реал» – «Боруссия»Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой продолжает проявлять интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.«Невозможно биться с их влиянием на судей». Как скромный «Депор» травит «Реал»«Невозможно биться с их влиянием на судей». Как скромный «Депор» травит «Реал»Победитель Лиги чемпионов установил рекорд, но дерзкий «Депортиво» возмутился: говорят, все из-за неадекватной доброты судей.

Реал
Реалкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
ЧМ среди клубов
ЧМ среди клубовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости