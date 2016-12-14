Азар получил травму и не сыграет с «Сандерлендом»

По информации издания The Guardian, полузащитник «Челси» Эден Азар пропустит выездной матч своей команды с «Сандерлендом».

Отмечается, что игрок сборной Бельгии получил травму в игре 15-го тура АПЛ против «Вест Бромвича». После прохождения медицинского обследования у футболиста «синих» был выявлен сильный ушиб.



Напомним, «Челси» проведет матч с «Сандерлендом» сегодня в рамках 16-го тура Премьер-лиги. Игра состоится на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и стартует в 22.45 мск.

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