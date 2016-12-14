СКА сыграет с молодежной сборной России в Новогорске
14 декабря СКА отправился в
Новогорск на сбор, связанный с перерывом на матчи Кубка Первого канала.
В
рамках сбора 17 декабря армейцы сыграют товарищеский матч с молодежной командой
России.
Тренерский
штаб вызвал на сбор следующих игроков:
Вратари: Евгений Иванников, Микко Коскинен.
Защитники: Вячеслав Войнов, Артем Зуб, Андрей
Зубарев, Роман Рукавишников, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Патрик Херсли,
Дмитрий Юдин.
Нападающие: Владимир Барабанов, Никита Гусев,
Евгений Дадонов, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Ярно
Коскиранта, Стив Мозес, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев,
Вадим Шипачев, Сергей Широков.
Напомним, в сборную России на матчи
Кубка Первого канала главный тренер команды Олег Знарок вызвал семерых игроков
петербургского клуба: Игоря Шестеркина, Антона Белова, Егора Яковлева, Илью Ковальчука,
Павла Дацюка, Сергея Плотникова и Александра Барабанова.
После 39 матчей армейцы лидируют в
турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 98 очков.
Следующий матч регулярного чемпионата СКА сыграет 23 декабря в гостях с тольяттинской «Ладой».
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