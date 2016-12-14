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СКА сыграет с молодежной сборной России в Новогорске

Источник:  ХК СКАКомментарии

14 декабря СКА отправился в Новогорск на сбор, связанный с перерывом на матчи Кубка Первого канала.

В рамках сбора 17 декабря армейцы сыграют товарищеский матч с молодежной командой России.

Тренерский штаб вызвал на сбор следующих игроков:

Вратари: Евгений Иванников, Микко Коскинен.

Защитники: Вячеслав Войнов, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Патрик Херсли, Дмитрий Юдин.

Нападающие: Владимир Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Стив Мозес, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Напомним, в сборную России на матчи Кубка Первого канала главный тренер команды Олег Знарок вызвал семерых игроков петербургского клуба: Игоря Шестеркина, Антона Белова, Егора Яковлева, Илью Ковальчука, Павла Дацюка, Сергея Плотникова и Александра Барабанова.

После 39 матчей армейцы лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 98 очков.

Следующий матч регулярного чемпионата СКА сыграет 23 декабря в гостях с тольяттинской «Ладой».

СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летию петербургского клуба]

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