Хави: Роналду выиграл «Золотой мяч», потому что сейчас его дают за титулы
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч».
Напомним, обладателем престижного трофея от журнала France Football стал нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Он выиграл «Золотой мяч», поскольку сейчас игрокам отдают этот трофей за титулы. Но были времена, когда эту награду вручали лучшему игрока мира. На мой взгляд, Лионель Месси – лучше всех остальных, несмотря на то что другой футболист смог выиграть титулы», – приводит слова экс-капитана сине-гранатовых TV3.
Напомним, Месси по итогом голосования занял второе место. С подробным результатом вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
Криштиану Роналду: Мне будет тяжело выиграть «Золотой мяч» в пятый раз
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