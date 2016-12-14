«Ливерпуль» поздравил Оуэна с днем рождения

Марио Балотелли: Мог бы выступать за «Арсенал», этот клуб мне очень нравится

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что в случае возвращения в АПЛ, хотел бы выступать за «Манчестер Сити» или лондонский «Арсенал».