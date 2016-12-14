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«Ливерпуль» поздравил Оуэна с днем рождения

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На официальной странице «Ливерпуля» в Twitter появилась запись, посвященная бывшему нападающему команды Майклу Оуэну, который сегодня отмечает свой 37-й день рождения.

«С днем рождения, Майкл Оуэн!», – говорится в сообщении «красных».

Отметим, что знаменитый форвард начинал свою профессиональную карьеру в «Ливерпуле», сыграв за мерсисайдский клуб 276 матчей (147 голов и 7 голевых передач).

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