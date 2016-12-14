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Александр Тихонов: Кайшеву вызовут в сборную, когда будет уже поздно

Источник:  Официальный сайт Александра ТихоноваКомментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов недоумевает, почему в женской сборной России по биатлону не происходит омоложение состава. 

- По итогам Кубка мира в Поклюке могу сказать, что я и не сомневался, что у ребят будут расти результаты. Главное, чтобы хорошо их подвели к чемпионату мира. По женской команде я остаюсь при своим мнении. Надо было не терять этот сезон, взять как минимум двух-трех девочек помоложе. Перед Олимпиадой нам будет гораздо сложнее делать замены, наигрывать и накатывать молодежь к Олимпийским играм.

Но у нас в России принято долго запрягать, а потом догонять уходящий поезд. Мы видим, что возрастные спортсменки уже не тянут. Я не понял, почему не взяли Кайшеву? У тренеров свой взгляд, но боюсь, что возьмут, когда будет поздно, - написал Тихонов на своем официальном сайте.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил о том, что Ульяна Кайшева может появиться в сборной на этапах Кубка мира только в 2017 году. 

15 декабря в чешском Ново-Место стартует третий этап Кубка мира. 

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