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Вячеслав Екимов избран президентом Федерации велосипедного спорта России

Источник:  Федерация велосипедного спорта РоссииКомментарии

Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов избран на пост президента Федерации велосипедного спорта России.

Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции ФВСР, которая состоялась сегодня в Москве. Ранее председатель комитета попечительского совета федерации по финансированию Александр Винокуров снял свою кандидатуру с голосования в пользу Екимова.

Прежний глава ФВСР Игорь Макаров не выставлял свою кандидатуру. Сегодня он был избран почетным президентом.

Вячеслав Екимов завоевывал олимпийские награды высшей пробы на Играх в Сеуле (1988, командное преследование), Сиднее (2000, гонка с раздельным стартом) и Афинах (2004, гонка с раздельным стартом). Также он является шестикратным чемпионом мира.


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