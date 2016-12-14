Павел «COLDY» Векленко не сыграет за Team Spirit на квалификации к ELEAGUE Major 2017

Игрок команды Team Spirit по CS:GO Павел «COLDY» Векленко получил второй отказ в выдаче визы в США и пропустит LAN-квалификацию к ELEAGUE Major 2017.



Вместо Павла на турнир поедет тренер команды Николай «Certus» Полуянов.



«Виза COLDY была отклонена и поэтому Certus сыграет за нашу команду на этом ивенте. Причину отказа нам не сказали», — прокомментировал операционный директор Team Spirit, Никита «Cheshir» Чукалин.



Закрытая квалификация на ELEAGUE Major 2017 пройдет с 15 по 18 декабря в Атланте. 8 сильнейших коллективов попадут в основную стадию турнира.



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