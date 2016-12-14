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Клаудио Раньери: Если продолжим так же биться – добьемся хорошего результата

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил игру команды в матче 16-го тура премьер-лиги с «Борнмутом» (0:1).

«Результат слишком жесток по отношению к нам. Мы создали больше моментов, чем «Борнмут». Я желал немного больше. Еще чуть-чуть и мы могли бы забить, лучше сыграв на подборе.

Второй тайм получился намного лучше. Они забили тогда, когда мы заслуживали забить. Команда жива, и это самое важное. Если мы продолжим биться на таком же уровне, рано или поздно мы добьемся хорошего результата», – приводит BBC слова Раньери.

После 16 туров действующие чемпионы занимают 14-е место в премьер-лиге.

Матч

Борнмут - Лестер Сити - 1:0 (1:0)

Голы

Пью 34 (1:0).

Состав

Борнмут: Боруц, Кук С., Смит А., Дэниелс, Аке, Фрэнсис, Артер, Уилшер, Пью, Кинг (Гослинг, 79), Афобе (Уилсон К., 68, Мингз, 90)

Лестер Сити: Цилер, Фукс, Эрнандес, Хут (Ульоа, 82), Амарти, Морган, Олбрайтон (Муса, 74), Кинг, Марез, Варди, Слимани (Окадзаки, 46)

Предупреждения:

нет - Кинг, 36; Морган, 83; Эрнандес, 87

Судья:

Пол Тирни (Англия)

Место и дата

13 декабря 22:45, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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