Клаудио Раньери: Если продолжим так же биться – добьемся хорошего результата
Главный тренер «Лестера»
Клаудио Раньери оценил игру команды в матче 16-го тура премьер-лиги с «Борнмутом»
(0:1).
«Результат слишком жесток по отношению к нам. Мы создали больше моментов, чем «Борнмут». Я желал немного больше. Еще чуть-чуть и мы могли бы забить, лучше сыграв на подборе.
Второй тайм получился намного лучше. Они забили тогда, когда мы заслуживали забить. Команда жива, и это самое важное. Если мы продолжим биться на таком же уровне, рано или поздно мы добьемся хорошего результата», – приводит BBC слова Раньери.
После 16 туров действующие чемпионы занимают 14-е место в премьер-лиге.
Матч
Борнмут - Лестер Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Пью 34 (1:0).
Состав
Борнмут: Боруц, Кук С., Смит А., Дэниелс, Аке, Фрэнсис, Артер, Уилшер, Пью, Кинг (Гослинг, 79), Афобе (Уилсон К., 68, Мингз, 90)
Лестер Сити: Цилер, Фукс, Эрнандес, Хут (Ульоа, 82), Амарти, Морган, Олбрайтон (Муса, 74), Кинг, Марез, Варди, Слимани (Окадзаки, 46)
Предупреждения:
нет - Кинг, 36; Морган, 83; Эрнандес, 87
Судья:
Пол Тирни (Англия)
Место и дата
13 декабря 22:45, Дин Корт, Онлайн-трансляция