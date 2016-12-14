Клаудио Раньери: Если продолжим так же биться – добьемся хорошего результата

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил игру команды в матче 16-го тура премьер-лиги с «Борнмутом» (0:1).

«Результат слишком жесток по отношению к нам. Мы создали больше моментов, чем «Борнмут». Я желал немного больше. Еще чуть-чуть и мы могли бы забить, лучше сыграв на подборе.

Второй тайм получился намного лучше. Они забили тогда, когда мы заслуживали забить. Команда жива, и это самое важное. Если мы продолжим биться на таком же уровне, рано или поздно мы добьемся хорошего результата», – приводит BBC слова Раньери.

После 16 туров действующие чемпионы занимают 14-е место в премьер-лиге.