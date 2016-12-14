Лесун получил национальную премию Минспорта РФ в категории «Спортсмен года»
Российский пятиборец Александр Лесун стал лауреатом национальной премии в области физической культуры и спорта 2016 года в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года».
Торжественная церемония вручения премии состоялась сегодня в Москве. В этом мероприятии приняли участие вице-премьер правительства РФ по вопросам физкультуры, спорта и молодежной политики Виталий Мутко, а также министр спорта страны Павел Колобков.
Напомним, Лесун выиграл золото ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
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