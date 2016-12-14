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Дортмундская «Боруссия» рассматривает Азмуна в качестве замены Обамеянгу

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

- Еще во время матчей Лиги чемпионов его просматривали как минимум восемь клубов английской премьер-лиги. На последней игре с ПСВ с клубом разговаривала дортмундская «Боруссия», которая ищет замену Обамеянгу. Разговоры ведутся и с российскими клубами, но на данный момент говорить о конкретике рано: в России чемпионат только закончился, в Европе продолжается, трансферное окно еще не открыто. Что-то более конкретное может появиться только к концу года или в январе, - цитирует агентство ТАСС неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в мадридский «Реал». А Сердаром Азмуном, помимо дортмундцев, интересуются «Ливерпуль», «Марсель» и «Бенфика».

Иранский футболист провел в нынешнем сезоне 24 матча за «Ростов» во всех турнирах и забил 6 мячей.



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