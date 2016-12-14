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Геннадий Величкин: В лечении Вольски прогресса пока нет. Об этом сезоне надо забыть

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин рассказал о состоянии травмированного форварда Войтека Вольски.

- Канадские доктора вслед за нашими подтвердили, что Вольски полностью поправится, серьезного рецидива у него нет, - заявил Величкин. – Но поврежденные позвонки пока находятся в том же состоянии. Прогресса в лечении нет. Поэтому об этом сезоне надо забыть. А о его будущем поговорим через два-три месяца. И с ним, и с докторами.

- Значит, будете искать нового легионера?

- В КХЛ вариантов нет. Работаем по Северной Америке и Европе. Но если никого не найдем, особо не расстроимся. Будем играть теми, кто есть.

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