Сергей Шляпников: Не считаю, что минувшее четырехлетие в российском волейболе было провальным

Куратор молодежных программ Всероссийской федерации волейбола Сергей Шляпников не считает, что минувший четырехлетний цикл был провальным для мужской сборной России по волейболу.

«Нельзя однозначно сказать, что четырехлетие было провальное. Выступление первых сборных, может, не впечатлило, и то только у мужчин. Были победы в Мировой лиге, на чемпионате Европы, у девушек – два чемпионата Европы. За это время создан запас прочности по резерву. Мы выиграли четыре чемпионата мира среди юниоров и молодежи, две Универсиады, стали третьими на Европейских играх. В плане подготовки резерва у нас достаточно успешное было четырехлетие. Мы подняли целую плеяду игроков: Волков, Власов, Клюка, Панков, Полетаев, Семышев. А сколько нужно еще? Если бы одного-двух подготовили, это одно, а тут целых шесть-семь волейболистов. Не считаю, что четырехлетие провальное», - приводит «Р-Спорт» слова Шляпникова.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 мужской сборной России руководил Владимир Алекно. После окончания Игр, в которых россияне стали четвертыми, контракт Владимира Алекно подошел к концу.