Гендиректор «Лады»: В течение недели закроем долги по зарплате за несколько месяцев

Генеральный директор тольяттинской «Лады» Владимир Вдовин сообщил, что клуб в течение недели закроет часть долгов перед игроками.

«Сейчас нам выделяется субсидия, в ближайшую неделю мы ее получим и сможем закрыть долги перед игроками. Честно скажу, что не до конца сможем их закрыть, только за пару месяцев. И дальше мы продолжаем работу, чтобы выровнять положение», - приводит «Р-Спорт» слова Вдовина.

После 41 игры регулярного чемпионата КХЛ «Лада» набрала 48 очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.