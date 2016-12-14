Леонид Вайсфельд: Надо сократить дистанцию между потолком и полом зарплат
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд посетовал на финансовое неравенство в лиге.
- Наш клуб за потолок зарплат в КХЛ, сейчас же его нет, платишь штраф – налог за роскошь и вперед. Да и вообще дистанцию между потолком зарплат и полом надо сокращать.
Не понимаю также, почему одни клубы могут заявлять сколько угодно иностранцев, а другие – только пять.
Я выступал за того, чтобы передвинуть дедлайн на 15 января, чтобы клубы, ведущие борьбу за место в плей-офф, не расставались со своими лидерами.
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