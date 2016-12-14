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Леонид Вайсфельд: Надо сократить дистанцию между потолком и полом зарплат

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд посетовал на финансовое неравенство в лиге.

- Наш клуб за потолок зарплат в КХЛ, сейчас же его нет, платишь штраф – налог за роскошь и вперед. Да и вообще дистанцию между потолком зарплат и полом надо сокращать.

Не понимаю также, почему одни клубы могут заявлять сколько угодно иностранцев, а другие – только пять.

Я выступал за того, чтобы передвинуть дедлайн на 15 января, чтобы клубы, ведущие борьбу за место в плей-офф, не расставались со своими лидерами.

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