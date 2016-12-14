Михаил Головков: Вопрос количества клубов в лиге на следующий сезон не обсуждалось

Президент «Витязя» Михаил Головков рассказал о финансовой ситуации в клубе, новом формате овертайма и структуре календаря на следующий сезон.

- Мне трудно комментировать сроки смещения дедлайна, после которого запрещаются переходы игроков, решили оставить так, как есть.

Что касается календаря на следующий сезон, то пока ориентируемся на 28 клубов, вопрос количества команд в чемпионате даже не обсуждался.

Финансовая ситуация в «Витязе» пока стабильная, задержек зарплаты нет. Что дальше – пока говорить рано. Надеюсь, все будет нормально. Готовимся к решающим матчам за попадание в плей-офф. Пять игроков отдали в сборные, двоих – в молодежную.

Мы угадали с легионерами, они у нас молодые и голодные до побед.