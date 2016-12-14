Андрей Рябинский: Призовой фонд боя Поветкин – Стиверн составит 3 миллиона долларов

Глава промоутерской компании «Мир бокса» рассказал о том, как будет распределяться призовой фонд в поединке Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.

- Общий гонорар обоих боксеров – три миллиона долларов. Делится он так: сначала WBC удерживает 10% из этой суммы (300 тыс.), а остальное (2,7 млн.) делится 50 на 50 (по 1,35 млн.). А потом эти удержанные 10% отдают победителю. А изначально оставшиеся 90% делятся пополам, - заявил Рябинский.

Напомним, поединок Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге. На кону будет стоять титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.