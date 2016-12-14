Дмитрий Чернышенко: Семь старых клубов и три новых имеют долги
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко – о финансовой ситуации в клубах и должниках лиги.
– Хочу сказать совершенно определенно, что все участники чемпионата КХЛ до финиша доберутся. У нас есть семь клубов с переходящими долгами за прежние сезоны. И три новых. С их руководителями сегодня состоялся серьезный разговор. Их финансовые гарантии дают основания надеяться на благополучный итог, – сказал Чернышенко.
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