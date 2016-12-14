Роман «RAMZES666» Кушнарев выступит в составе F.R.I.E.N.D.S.

Игрок команды Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев сыграет в составе коллектива F.R.I.E.N.D.S. в качестве игрока замены.



Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин сообщил порталу Cybersport.ru, что организация приветствует это решение, так как участие в матчах позволит игроку лучше адаптироваться к патчу 7.00, который вышел 12 декабря.



На данный момент в составе F.R.I.E.N.D.S. числятся Василий «AfterLife» Шишкин, Максим «yoky» Ким и Александр «NoFear» Чурочкин.



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