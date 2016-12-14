Арбитр назначил пенальти в пользу «Касимы Антлерс» на клубном ЧМ после просмотра видеоповтора

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Джанни Инфантино: Возможно, мы увеличим число участников клубного чемпионата мира до 32 Клубный чемпионат мира в будущем, возможно, будет проходить в расширенном формате. О возможном увеличении числа участников заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино планирует расширить состав участников клубного чемпионата мира до 16 команд Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует изменить формат проведения клубного чемпионата мира по футболу.

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Инфантино планирует увеличить количество команд на клубном ЧМ до 16 или 32 Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует увеличить количество команд-участниц на клубном чемпионате мира, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Ривер Плейт» извинился перед Месси за поведение своих болельщиков «Ривер Плейт» на официальном сайте клуба опубликовал сообщение, в котором приносит извинения форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Месси подрался с болельщиками «Ривер Плейта» Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вступил в драку с болельщиками аргентинского клуба «Ривер Плейт», сообщает AS.

Луис Энрике: Сегодня «Барселона» обыграла бы любую команду Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды на клубном чемпионате мира.

Аргентинцы для разминки. «Барселона» играючи выиграла клубный ЧМ Луис Суарес забивает пять голов в двух матчах на клубном чемпионате мира, в котором «Барселона» не нашла себе достойных соперников.

Суарес признан лучшим игроком клубного чемпионата мира Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признан MVP клубного чемпионата мира, который завершился в Японии.

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«Барселона» – победитель клубного чемпионата мира Каталонская «Барселона» в финальном матче клубного чемпионата мира одержала победу над аргентинским клубом «Ривер Плейт» (3:0).

Клубный чемпионат мира. Финал. «Ривер Плейт» - «Барселона». Онлайн. Sovsport.ru ведет текстовую трансляцию финального матча клубного чемпионата мира «Ривер Плейт» - «Барселона».

Месси и Неймар в стартовом составе на матч с «Ривер Плейтом» Нападающие Лионель Месси и Неймар попали в стартовый состав «Барслоны» на финальный матч клубного чемпионата мира с аргентинским клубом «Ривер Плейт». Об этом сообщает официальный аккаунт каталонского клуба в социальной сети Twitter.

Луис Энрике: Чтобы победить «Ривер Плейт» наши игроки обязаны показать свой лучший футбол Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ривер Плейтом» в рамках финального матча клубного чемпионата мира.