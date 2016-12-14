Арбитр назначил пенальти в пользу «Касимы Антлерс» на клубном ЧМ после просмотра видеоповтора
Японский клуб «Касима Антлерс» стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу.
Сегодня в полуфинале команда нанесла поражение колумбийскому «Атлетико Насьональ» со счетом 3:0.
Японцы открыли счет на 33-й минуте с пенальти, который назначил венгерский арбитр Виктор Кашшаи после консультации с видеоассистентом.
Во втором полуфинале клубного чемпионата мира 15 декабря сыграют мексиканская «Америка» и мадридский «Реал».
Матч
Атлетико Насьональ - Касима Антлерс - 0:3 (0:0)
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
14 декабря 13:30, Суита Стадиум, Онлайн-трансляция
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