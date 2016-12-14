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Дракслер станет игроком «ПСЖ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переезду в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, следующим клубом игрока сборной Германии станет «ПСЖ». Отмечается, что команда из Лиги 1 выиграла борьбу за футболиста у «Ювентуса» и лондонского «Арсенала», предложив «волкам» 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что Дракслер отстранен от тренировок «Вольфсбурга», поскольку отказался выступать за клуб и намерен перейти в другую команду.

В нынешнем сезоне 23-летний немец провел на клубном уровне 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 28 млн евро, а его контракт с «Вольфсбургом» рассчитан до 2020 года.

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