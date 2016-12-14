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Роман Лалаян: Дело о матче «Урала» и «Терека» на жестком контроле в МВД и Генпрокуратуре

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Учредитель одной из юридических компаний Роман Лалаян, которая просила правоохранительные органы проверить обстоятельства матча «Урала» и «Терека», заявил, что их расследованием занимается МВД и Генпрокуратура. Напомним, на победу «Терека» в этом матче было зафиксировано большое количество ставок. Грозненцы в итоге выиграли 4:1.

- По этому делу есть сотрудник в МВД, назначен следователь. Дело не закрыто, оно на жестком контроле и в Генпрокуратуре, и в руководстве МВД, - заявил Роман Лалаян корреспонденту «Советского спорта».

- Почему вы хотите довести это дело до конца?

- Нашими клиентами являются потребители букмекерского рынка. Поступает огромное количество просьб помочь взыскать средства. Но букмекеры часто отказывают в выплате, ссылаясь на то, что матч является договорным.

В России этой проблемой никто не занимается. А мы бы хотели создать хотя бы видимость работы в этой области. Вот на Украине назначают Франческо Баранку руководителем комитета по противодействию договорным матчам. У нас же ничего не делается.

- Работала комиссия в РФПЛ по матчу «Урала» и «Терека».

- Да, создали подобие комиссии с Булыкиным, Бутенко и Кавазашвили. Карпин в нее входить отказался. Члены комиссии посчитали, что матч не был договорным. Но с кем они говорили? С букмекерами? Президентами клубов? В правоохранительные органы делали обращение?..

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