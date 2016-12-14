«Советский спорт» приглашает на турнир по мини-футболу!

Преддверие Нового года – не только повод подводить итоги сделанного за год, но и возможность провести последние выходные перед долгими праздниками на спортплощадке. «Советский спорт» вновь собирает друзей и коллег на традиционном турнире.



25 декабря 2016 года в крытом манеже «Локомотив» состоится традиционный предновогодний турнир по мини-футболу на призы газеты «Советский спорт». Он пройдёт среди команд, представляющих СМИ и медиакомпании, работающие в России. Отдельную команду составят читатели «Советского спорта», которые могу подать свою заявку, направив письмо по адресу: a.serova@sovsport.ru

Турнир пройдет в формате 5Х5. В заявку принимаются не более 10 человек. Каждая игра проходит в два тайма по 15 минут с перерывом 5 минут, количество замен не ограничено.





